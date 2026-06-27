Tovább nőtt az ebolás megbetegedések száma Kongóban

A Kongói Demokratikus Köztársaságban folyamatosan nő az ebolajárványban megbetegedettek és elhunytak száma az ország közegészségügyi hatóságainak közlése szerint.

Pénteken frissített adatok szerint 24 óra alatt 48 újabb esettel már 1203-ra nőtt az igazolt ebolás betegek száma, az elhunytaké pedig 17-tel 321-re emelkedett.

A jelentés szerint 148 beteg felépült, míg 419 beteg el van különítve vagy kórházi ellátásban részesül. Az egészségügyi hatóságok 265 gyanús esetet is azonosítottak, köztük 77 halálesetet.

Az ebola sok esetben halálos kimenetelű vírusos betegség, amely fizikai érintkezés, illetve testnedvekkel való érintkezés útján terjed. A jelenlegi járványt, amelyről a hatóságok először május közepén adtak hírt, különösen nehéz megfékezni. Ennek egyik oka, hogy okozója, a Bundibugyo-vírustörzs ellen egyelőre sem jóváhagyott védőoltás, sem gyógyszeres kezelés nem létezik.

A kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol a hét elején közzétett adatok szerint 19 esetet regisztráltak, közülük ketten vesztették életüket.

Forrás: hirado.hu

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →