Európát is elérte az ebola

Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol öt hete járvány tört ki – jelentették be szerdán a francia egészségügyi hatóságok.

Az egészségügyi minisztérium „megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen” – közölte közleményében a tárca.

Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

A helyzetet „nagyon közelről” követi a miniszterelnök a környezete szerint.

Forrás: MTI

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