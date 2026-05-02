Nem tartalmaz Ukrajnának szánt segélyt az USA 2027. évi költségvetés-tervezete

A 2027-es évre szóló amerikai költségvetés tervezete nem finanszírozná tovább az Ukrajnát támogató biztonsági segítségnyújtási programot (USAI). Erre a Fegyveres Erők Bizottságának szenátusi ülésén derült fény

A meghallgatáson Angus King szenátor vetette fel Ukrajna további támogatásának kérdését, utalva a korábban elkülönített 400 millió dolláros összegre, melyről az Egyesült Államok Kongresszusa tavaly határozott.

A szenátor kérdésére reagálva Pete Hegseth védelmi miniszter megjegyezte, hogy Washington a mostaninál jelentősebb részvételt vár az európai országoktól Ukrajna támogatásában.

„Azt szeretnénk, hogy Európa cselekedjen, vállalja ezt a terhet és finanszírozást. Gazdag országokról van szó, hiszen az ő 20 billió dolláros vagyonuk áll egy 2 billió dolláros gazdasággal szemben. Európa léphet és finanszírozhatja ezt a célt”

– mondta Hegset.

Végül Jules W. Hurst, a védelmi minisztérium megbízott pénzügyi igazgatója erősítette meg, hogy az USAI program további finanszírozása hiányzik a költségvetési tervezetből.

Forrás: UNN