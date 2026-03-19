Szárazföldi erők bevetését tervezi Donald Trump a Közel-Keleten

„Donald Trump kormánya több ezer amerikai katona Közel-Keletre vezénylésének lehetőségét mérlegeli, miközben az Egyesült Államok hadereje az iráni iszlamista rezsim elleni műveletek lehetséges következő lépéseit tervezi” – értesült egy amerikai tisztviselő és több, az ügyet ismerő személy.

A döntés egyelőre nem született meg, ugyanakkor a háttérben intenzív katonai tervezés zajlik, amely különböző eszkalációs forgatókönyveket vizsgál. Az amerikai vezetés minden opciót nyitva tart, beleértve a szárazföldi erők korlátozott bevetését is – közölte a Reuters.

A lehetséges lépések között szerepel a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros biztosítása, amely kulcsszerepet játszik a globális olajszállításban. Bár ezt elsősorban légi és tengeri egységek végeznék, bizonyos tervek amerikai csapatok telepítésével is számolnak Irán partvidékén. Felmerült továbbá az iráni Kharg-sziget ellenőrzésének lehetősége is, amely az ország olajexportjának döntő részét biztosítja. Szakértők szerint a sziget megszerzése stratégiai előnyt jelenthet, ugyanakkor egy ilyen művelet komoly kockázatokkal járna, mivel az iszlamista rezsim rakéta- és dróncsapásokkal válaszolhat.

Az amerikai vezetés azt az opciót is megvizsgálta, hogy erőket vessen be az iráni iszlamista rezsim magasan dúsított uránkészleteinek biztosítására.

Elemzők szerint ez az egyik legösszetettebb és legveszélyesebb katonai feladat lenne. Egy névtelen fehér házi tisztviselő hangsúlyozta: végleges döntés egyelőre nincs, azonban az elnök célja változatlan:

A terrorállam katonai képességeinek gyengítése és a nukleáris fegyverhez jutás megakadályozása.

Közben az amerikai hadsereg már most is intenzív műveleteket hajt végre a térségben. A Középső Parancsnokság adatai szerint a konfliktus február végi kezdete óta több mint 7800 csapást mértek, amelyek jelentős károkat okoztak az iráni rezsim haditengerészetben, valamint a rakéta- és drónkapacitásokban. A régióban jelenleg mintegy 50 ezer amerikai katona állomásozik, ami jól mutatja a helyzet súlyosságát és az eszkaláció lehetőségét.

