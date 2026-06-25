Egyre több áldozata van az Európában tomboló hőségnek

Olaszországban ötre emelkedett a rendkívüli hőség áldozatai száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedő hőmérséklet miatt.

Egy 57 éves férfi az északnyugati Lombardia tartományban, Lodi város területén halt meg, miközben a tűző napon mezőgazdasági munkát végzett. A szintén lombardiai Garlasco temetőjében egy 56 éves férfi rosszul lett a melegben, és meghalt.

Az ország középső részén található Piacenzában egy 61 éves férfi a szőlőültetvényén, egy hajléktalan Nápoly utcáin lett rosszul és elhunyt. Padovában egy vízvezeték-szerelő egy utcai vezeték szerelése közben vesztette életét a hőség miatt.

Orazio Schillaci egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze, miután az előrejelzések szerint a hőmérséklet tovább emelkedik.

A tetőzést vasárnap és hétfőn várják: a számítások szerint a legmelegebb Firenzében és a Pó-alföldön lesz negyven Celsius fok fölötti értékkel. Napról napra emelkedik a vörös kódú városok száma, ahol a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Csütörtökön tizenhét, pénteken tizennyolc lesz a számuk.

„Vigyáznunk kell a sérülékenyekre, gyerekekre, idősekre” – mondta Orazio Schillaci.

Rómán szerda délután heves jégeső söpört végig, amely golflabda nagyságú jégdarabokkal hullott az utcákon tartózkodókra és a járművekre.

Kiemelt kép: Ivókútnál hűsíti magát egy férfi a római Colosseumnál (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)

hirado.hu

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