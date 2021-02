Egyszerűsítették a kisebbségi parlamenti képviselők megválasztásának folyamatát Szlovéniában

A szlovén parlament kétharmados többséggel elfogadta kedden azt a törvénymódosító javaslatot, amely leegyszerűsíti a nemzeti kisebbségi parlamenti képviselők megválasztásának folyamatát – közölte a RTV szlovén közszolgálati televízió.

A törvénytervezetet Horváth Ferenc magyar és Felice Ziza olasz kisebbségi képviselő nyújtotta be a parlamentnek.

Horváth Ferenc az MTI-nek elmondta: eddig úgynevezett Borda-számlálást alkalmaztak, amelyet 1770-ben Jean-Charles de Borda francia matematikus és tengerésztiszt dolgozott ki. Ennek értelmében a választók rangsorolták a képviselő-jelölteket, s ez alapján adott “pontok” határozták meg a győztes személyét. Az új törvény szerint azonban ezentúl az kerülhet be a parlamentbe, aki a legtöbb szavazatot kapja, nem kell többet rangsorolni a jelölteket – hangsúlyozta.

Hozzátette: annyit változott még a törvény, hogy a jelölteknek többé nem lesz elég többé harminc támogatói aláírást összegyűjteniük, hanem a választói névjegyzékben szereplő magyar nemzetiségű szavazók 1,5 százalékának támogatása kell majd az induláshoz.

A legutóbbi, 2018-as parlamenti választásokon közel hatezer magyar nemzetiségű szavazópolgár adhatta le voksát magyar jelöltre. Szlovéniában az őshonos nemzeti kisebbségeknek két parlamenti képviselője van, egy magyar és egy olasz.

A szlovén parlament egyszerű többséggel elfogadta a választókerületek nagyságára vonatkozó törvénymódosító javaslatot is, amely most megváltoztatja azok határait. Az alkotmánybíróság 2018-ban alkotmányellenesnek nyilvánította a választókerületek meghatározására vonatkozó törvényt, mert túl nagyok voltak az aránybeli eltérések. A legkisebb és legnagyobb választókerület között 1:3,73-hoz volt az arány, ezt most 1:2,7-re igazítják.

Egy másik törvénymódosító javaslatot, amely eltörölte volna a választókerületeket, és rangsorolásos választási módszert vezetett volna be, nem fogadott el a parlament, ehhez kétharmados többségre lett volna szükség.

Ez utóbbi javaslatot a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDP) nem támogatta, az előbbit – amelyet kompromisszumos megoldásként 45 képviselő támogatott a 90 fős parlamentben – pedig az ellenzék bojkottálta, és egyben bejelentette, hogy ismét az alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért.

Forrás: mti.hu