Életbe lépett a kiskorúak közösségi médiás tilalma Ausztráliában

Helyi idő szerint kedd éjféltől életbe lépett Ausztrália világelső törvénye, amely 16 év alatti gyerekek számára tiltja a közösségi média használatát – írja a Reuters. A szabályozás példátlan szigorral lép fel a nagy platformokkal szemben, ám már a rajt pillanatában kiderült: a gyerekek sokszor gyorsabban kiismerik a rendszert, mint azt a jogalkotók remélték.

Ausztrália lett az első ország, amely szerdától kezdve (ez magyar idő szerint még keddnek felel meg) teljes körűen megtiltotta a 16 éven aluliaknak a közösségi média használatát.

A TikTok, a YouTube, az Instagram, a Facebook és további nagy platformok kötelesek voltak szerda éjféltől blokkolni a gyermek felhasználókat, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírsággal is számolhatnak.

A döntést a technológiai cégek és szólásszabadság-aktivisták hevesen bírálták, míg szülők és gyermekvédelmi szereplők üdvözölték. A törvény életbe lépésével azonban szinte azonnal felvetődött a kérdés: működőképes-e a rendszer?

Gyorsabbak a gyerekek, mint a szabályozás

A BBC beszámolója szerint

a 13 éves Isobelnek kevesebb mint öt percbe telt kijátszani a „világelső” tilalmat.

A Snapchat figyelmeztette, hogy ki fogják dobni a platformról, ha nem igazolja, hogy elmúlt 16. Ő azonban egyszerűen édesanyja fotóját mutatta a kamerának és már kész is volt. A rendszer megköszönte az életkor megerősítését.

Kritikusok szerint a technológia megbízhatatlansága komoly probléma, és fennáll a veszély, hogy a gyerekeket elszigeteli vagy még veszélyesebb, kevésbé szabályozott online terekbe tereli. Bár több szakértő, köztük az ország online biztonságért felelős vezetője figyelmeztetett, hogy a tiltás nem feltétlenül jelent megoldást, a politikai nyomás végül felülkerekedett. Anthony Albanese miniszterelnök 2024 novemberében bejelentette a törvényt, hangsúlyozva: a szankciók kizárólag a platformokat sújtják majd.

Gyors törvényhozás, megoldatlan kérdések

A törvényhozási folyamat villámgyors volt: a kormánynak egy éve volt kidolgozni a részleteket, ám a parlamenten végigfutó jogszabály vázlatos maradt. Egy kormányzati finanszírozású, iparági tesztprogram ugyan azt állapította meg, hogy a korhatár-ellenőrzés technikailag lehetséges, de egyik módszer sem hibátlan:

Személyi okmányok: a legpontosabb, de a felhasználók nem bíznak a platformok adatkezelésében.

Online tevékenység alapján történő korbecslés: pontatlan.

Arcfelismerés: a 16 év körüli korosztály esetében különösen megbízhatatlan.

A jelentést bírálatok is érték, egyes szakértők szerint torzított képet festett a technológiáról, és nem vizsgálta kellő mélységben, hogyan játsszák ki a gyerekek a rendszert.

Forrás: hirado.hu