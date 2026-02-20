Elhunyt Eric Dane, a Grace Klinika sztárja

Ötvenhárom éves korában elhunyt Eric Dane, akit a televízió nézők elsősorban a Grace klinika plasztikai sebészeként, Mark Sloan megformálójaként ismertek és szerettek meg.

A színész halálát az ALS, vagyis az amiotrófiás laterálszklerózis nevű súlyos, progresszív idegrendszeri betegség okozta – közölte az IGN.

A fiatalabb generációk később az Eufória című sorozatban is felfedezhették őt, ahol Cal Jacobs összetett és ellentmondásos karakterét alakította nagy erővel és emlékezetességgel.