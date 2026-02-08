Eltűnt egy kárpátaljai férfi Csehországban
Hetek óta keresik a hozzátartozói Igor Melnyicsukot – tudatta a zakarpattya.net hírportál szombaton.
Az 1972-es születésű férfi a huszti járási Iza község lakosa. A férfi már régóta Csehországban él, Brno városából Prágába költözése közben veszett nyoma.
Az eltűnttel január 16-án szakadt meg a kapcsolat, azóta semmi hír nincs a férfiról.
Személyleírása:
175 cm magas;
60 kg;
zöld szemű;
karján kereszt alakú tetoválás.
A rokonok segítséget kérnek az eltűnt férfi felkutatásában.
Amennyiben bárkinek van információja a férfi hollétéről, hívja Viberen a +380960256013-as telefonszámot, vagy értesítse a rendőrséget.