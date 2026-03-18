Emelkednek az európai gázárak a közel-keleti feszültség miatt

Az európai földgáz ára emelkedett kedden a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Perzsa-öböl energiaszektorát érő támadások miatt, ami szakértők szerint megnehezítheti az európai – különösen a német – gáztárolók feltöltését a következő télre.

Az amszterdami gázpiacon irányadó TTF földgáz határidős jegyzése egyhavi szállításra a korai kereskedésben több mint 2 százalékkal nőtt, és megközelítette az 52 eurót megawattóránként. A kontraktus ára 52,04 euró körül állt, ami 1,15 eurós, 2,27 százalékos napi emelkedés.

A drágulás hátterében a Közel-Keleten fokozódó katonai feszültség áll. Irán az elmúlt napokban több támadást indított a Perzsa-öböl energialétesítményei ellen, egy dróntámadás után pedig ideiglenesen leállították egy földgázmező működését az Egyesült Arab Emírségekben. A konfliktus harmadik hetébe lépett, miközben az Egyesült Államok és Izrael korábbi csapásai után Teherán megtorló akciókat hajt végre.

A térségben zajló harcok a tengeri szállítást is érintik. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt korlátozottabb a hajóforgalom, ami különösen Ázsiát érinti, ahol számos ország a Perzsa-öbölből származó LNG-szállítmányokra támaszkodik. Az ázsiai importőrök emiatt fokozottan jelennek meg az európai gázpiacon is, ami tovább hajtja fel az árakat.

A gáz ára azóta több mint 60 százalékkal emelkedett, hogy az Egyesült Államok és Izrael támadásokat indított Irán ellen.

A német gáztároló-üzemeltetőket tömörítő Initiative Energien Speichern (Ines) szerint a helyzet komoly kihívást jelent a tárolók feltöltése szempontjából. Bár a Hormuzi-szoros esetleges lezárása nem okozna közvetlen technikai zavarokat Európa gázellátásában, a globális LNG-piacon kialakult árverseny jelentősen drágítja a beszerzést.

A szervezet szerint a piaci helyzet viszont jelenleg nem ösztönzi a tárolók feltöltését. A nyári és téli gázárak közötti különbség – az úgynevezett szezonális spread – negatívba fordult, vagyis a téli szállításra szóló gáz jelenleg olcsóbb, mint a nyári.

Sebastian Heinermann, az Ines ügyvezetője szerint a jelenlegi téli ellátás nem veszélyeztetett, a fő kihívást a következő fűtési szezonra történő felkészülés jelenti. A szervezet szerint a fejlemények arra utalnak, hogy a jogi és szabályozási kereteket módosítani kell a gázellátás biztonságának erősítése érdekében.

