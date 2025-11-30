Miközben a világ vezetői évről évre újabb kampányokat indítanak a nők elleni erőszak felszámolására, az ENSZ idei jelentése kijózanító üzenetet küld: a 2024-es évben átlagosan tízpercenként lelte halálát egy nő családja vagy partnere által – számolt be a jelenségről a The Brussels Times. A számok mögött több tízezer tragédia húzódik – és a nemzetközi szervezetek szerint még mindig nincs valódi áttörés.

Az ENSZ Nőügyi Szervezete (UN Women) és az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) közös jelentése szerint tavaly mintegy 83 ezer nőt és lányt gyilkoltak meg világszerte, közülük 50 ezren olyan ember kezétől haltak meg, akiben biztonságot kellett volna találniuk: élettárs, férj, rokon.

Az otthon a legveszélyesebb hely a nők számára

A jelentés egyik legmegrázóbb következtetése, hogy a nők számára továbbra is a saját otthonuk jelenti a legnagyobb kockázatot. Míg a férfi áldozatoknak csupán 11 százalékát ölik meg családi körben, addig a nőknél ez az arány 60 százalék.

Vagyis a nőgyilkosságok túlnyomó többsége a magánszférában, zárt ajtók mögött történik, sok esetben évekig tartó bántalmazás után.

A globális adatokat nézve minden kontinens érintett, de Afrika ismét a legsúlyosabb számokat produkálta: 2024-ben becslések szerint 22 ezer nőt és lányt öltek meg hozzátartozóik vagy partnereik.

Nincs valódi előrelépés

Az ENSZ-szervezetek élesen fogalmaznak: hiába a kampányok, jogszabályok, konferenciák, a nőgyilkosságok száma évek óta statikusan magas. A tendencia azt mutatja, hogy a világ még mindig nem képes hatékonyan fellépni a nemi alapú erőszak legszélsőségesebb formája ellen.

A jelentés szerint nincs jele a valódi javulásnak, és a probléma rendszerszintű marad, ha a kormányok nem vezetnek be összehangolt, mérhető és számonkérhető intézkedéseket.

A friss adatok november 25-re, a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjára érkeztek meg. A családon belüli gyilkosságok áldozatai elsősorban a nők, a gyilkosságok megelőzése pedig csak akkor lehet hatékony, ha a kormányok célzott intézkedéseket, büntetőjogi reformokat hoznak meg, és kampányokat indítanak a szemléletformálás érdekében.

