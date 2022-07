Erős földrengést jelentettek a Fülöp-szigetekről

Erős földrengést jelentettek a Fülöp-szigetek északi részén fekvő Abra tartmányból szerdára virradóra, a 7,2-es erősségű földmozgást a fővárosban, Manilában is lehetett érezni.

Az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a Lagangilang városa mellett történt földrengés középpontja 10 kilométer mélyen volt, a földmozgást a fővárosban, a mintegy 400 kilométerre az epicentrumtól található Manilában is lehetett érezni.

A tájékoztatás szerint a földrengésnek az Abrával szomszédos Benguet tartományban is van két halálos áldozata. Az ABC News ausztrál hírtelevízió azt közölte, hogy legalább két manilai kórházból egy időre evakuálták a személyzetet és több beteget.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió Rovelyn Villamorra, Lagangilang polgármesterére hivatkozva arról számolt be, hogy a városban utórengéseket is éreztek. A polgármester a DZRH nevű helyi rádióállomásnak elmondta, hogy a földmozgás nyomán az áramszolgáltatás is leállt a térségben.

A nap folyamán a helyszínre utazik ifjabb Ferdinand Marcos elnök is.

A délkelet-ázsiai ország a csendes-óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol gyakoriak a vulkánkitörések és a földrengések is; 1990-ben egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg az ország északi részét, a katasztrófának csaknem 2000 halálos áldozata volt.

Forrás: hirado.hu

Kép: AFP/RICARDO RAGUINI