Erős földrengést jelentettek Japánból
Erős, 7,4-es magnitúdójú földrengés történt hétfőn a japán partoknál a szigetország északkeleti részén, a japán meteorológiai intézet (JMA) cunamiriadót rendelt el.
A hatóság 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett Ivate prefektúrában és Hokkaido egyes részein.
Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések:
a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.
More Footage: A M7.4 earthquake struck off Hachinohe, Japan, triggering a tsunami alert. The first wave is expected at 08:34 UTC on Apr 20. #地震 #sismo https://t.co/iv9evIsyPH pic.twitter.com/bJBxHcmztg
— GeoTechWar (@geotechwar) April 20, 2026
