Északi Áramlat: vádat emeltek a robbantás ukrán gyanúsítottja ellen
A német szövetségi ügyészség vádat emelt az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen – jelentette szerdán az ARD német közszolgálati műsorszolgáltató, valamint a Süddeutsche Zeitung és a Die Zeit című lap.
Az értesülések szerint Jens Rommel főügyész polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolja a férfit, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető, valamint robbanóanyagok felhasználásával végrehajtott robbantások elkövetésével és építmények megrongálásával.
A bűnüldöző szervek által lehallgatott, rokonokkal és ismerősökkel folytatott telefonbeszélgetések igazolták, hogy a gyanúsított az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsra készült, és ezzel – a főügyészség megítélése szerint – cáfolhatatlan bizonyítékokat szolgáltatott saját maga ellen. Ezenkívül a gázvezetékek felrobbantásában való részvételre utaló bizonyítékokat a gyanúsított mobiltelefonján is találtak.
Szerhij Kuznyecov ártatlannak vallotta magát.
Forrás: hirado.hu
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