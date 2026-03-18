Európa egyik legnagyobb légitársasága százasával törli a járatait a magas üzemanyagárak miatt

Európában elsőként töröl járatokat az üzemanyagárak drasztikus emelkedése miatt a skandináv Scandinavian Airlines System (SAS) légitársaság.

A dán, norvég és svéd nemzeti légitársaságként működő cég közölte: a közel-keleti helyzet miatt megugró kerozinárak következtében kénytelen csökkenteni járatai számát – közölte a The Telegraph.

A stockholmi központú vállalat közlése szerint ezen a héten több száz járatot törölnek, elsősorban rövid, Skandinávián belüli útvonalakon, ahol más közlekedési lehetőségek is rendelkezésre állnak. A légitársaság szóvivője úgy fogalmazott: a közel-keleti feszültségek és az üzemanyagárak hirtelen növekedése miatt olyan lépéseket tesznek, amelyek erősítik a működésük stabilitását. Ennek része néhány rövid távú járat ideiglenes törlése.

A döntés azért jelentős, mert az SAS eddig a legnagyobb európai légitársaság, amely ilyen lépésre szánta el magát az üzemanyagválság miatt.

A társaság évente mintegy 25 millió utast szállít. Korábban az Air New Zealand is csökkentette járatait a növekvő költségek miatt. Szakértők szerint a helyzet súlyosbodhat, ha lezárják a Strait of Hormuzt, amelyen keresztül az európai repülőgép-üzemanyag import mintegy fele érkezik. A térség fontos beszállítói közé tartozik Kuvait és Szaúd-Arábia.

Az SAS helyzetét súlyosbítja, hogy az elmúlt években kevesebb úgynevezett üzemanyag-árfedezeti ügyletet kötött. Ezek az ügyletek lehetővé teszik, hogy a légitársaságok előre rögzített áron jussanak üzemanyaghoz, így védve magukat az áringadozásoktól.

Más nagy légitársaságok, például az International Airlines Group – amely a British Airways tulajdonosa – egyelőre jobban védettek az árnövekedéssel szemben, mivel üzemanyag-szükségletük jelentős részét előre lekötötték.

A diszkont légitársaságok közül a Ryanair is magas arányban biztosította előre az üzemanyagárakat. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek:

még a védettebb cégek is kénytelenek lehetnek jegyárakat emelni, amint ezek a fedezeti megállapodások lejárnak.

Az SAS már korábban is emelte árait, hogy ellensúlyozza a költségek növekedését. Hasonló lépéseket tett több nagy légitársaság is, köztük az Air France-KLM, a Cathay Pacific és a Qantas, bár ők egyelőre nem töröltek járatokat.

Európa legnagyobb olajkitermelője sem bír az árakkal

Skandináviában a kőolaj-kitermelés központja Norvégia, amely a világ egyik legjelentősebb exportőre, az orosz–ukrán háború óta pedig az Európai Unió kulcsfontosságú hivatalos beszállítója. A régió többi országa – Svédország, Dánia – is rendelkezik készletekkel, a klímacélok megvalósítása miatt drasztikusan csökkentették a kitermelést az elmúlt években.

