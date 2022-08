Ferenc pápa szeptemberben Kijevbe látogathat

Ferenc pápa Kijevbe tervezett látogatásáról volt szó a katolikus egyházfő és a vatikáni ukrán nagykövet találkozóján.

A diplomata, Andrij Juras szombaton a Twitter-fiókján számolt be a megbeszélésről. A nagykövet szerint a “régóta napirenden szereplő” témákat érintették, köztük a katolikus egyházfő látogatását Ukrajnában.

“Ukrajna minél előbb találkozni akar, és üdvözölni akarja a Szentatyát, akár még kazahsztáni látogatása előtt” – írta Ukrajna diplomáciai képviselője.

Andrij Juras az Askanews olasz hírügynökségnek megerősítette, hogy Ferenc pápa látogatására már azelőtt sor kerülhet, hogy az egyházfő szeptember 13-án Kazahsztánba utazik, ahol részt vesz a világ- és a hagyományos vallások vezetőinek hetedik kongresszusán. Az eseményen lehetőség adódhat a pápa és Kirill moszkvai ortodox pátriárka közötti találkozóra.

Ferenc pápa pénteken a Vatikánban Antonyij volokolamszki metropolitát fogadta, aki júniustól Hilarion metropolitát helyettesíti a moszkvai egyház külső kapcsolatokért felelős osztálya élén. Antonyij metropolita az orosz ortodox pátriárka legközelebbi munkatársának számít.

Ez volt az első személyes találkozó a katolikus egyházfő és a moszkvai patriarkátus képviselői között. Az ukrajnai háború február 24-i kirobbanása óta Ferenc pápa és Kirill pátriárka internetes videóösszeköttetésben egyeztetett egymással március 16-án.

Ferenc pápa az ukrajnai háború kirobbanása másnapján, február 25-én a Vatikánból átsétált Oroszországnak a pápai államhoz közeli szentszéki nagykövetségére, hogy személyesen fejezze ki aggodalmát a konfliktus miatt.

Február 26-án az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel beszélt telefonon, akivel márciusban, majd nyár elején is egyeztetett.

Ferenc pápa az utóbbi hónapokban többször is úgy nyilatkozott, hogy kész Kijevbe és Moszkvába is ellátogatni, ha erre lehetőség adódik.

Forrás: MTI