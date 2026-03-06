Egy belga magángyűjtőnél lehet Michelangelo eddig ismeretlen festménye

Egy Belgiumban található festményről feltételezik kutatók, hogy az olasz reneszánsz mester, Michelangelo Buonarroti eddig ismeretlen alkotása lehet – számolt be róla a Belga hírügynökség pénteken.

A szakirodalom jelenleg mindössze négy festményt tulajdonít egyértelműen Michelangelónak. Egy belgiumi magángyűjtő azonban úgy véli, hogy birtokában lehet az ötödik. A festmény egy pieta-jelenetet ábrázol, amelyen a halott Krisztust Szűz Mária tartja karjaiban. Az alkotást újságírók titokban, egy meg nem nevezett brüsszeli helyszínen tekinthették meg; a tulajdonos biztonsági okokból névtelenséget kért.

A mű eredetileg egy genovai aukciósház kínálatában szerepelt 2020-ban, ahol egy „16-17. századi festő” munkájaként tüntették fel, és 2000-3000 euróra becsülték az értékét. A kép akkor nem kelt el. A jelenlegi tulajdonos két évvel később vásárolta meg, majd további vizsgálatokat kezdeményezett, miután két, stilizált „M” betűre emlékeztető monogramot fedezett fel rajta.

Az anyagvizsgálatot a brüsszeli Belga Királyi Kulturális Örökség Intézet, az egyik legfontosabb belga művészeti és műemlékvédelmi létesítmény szakemberei végezték. Elemzéseik szerint a festményen nem találhatók modern pigmentek, a vászon radiokarbon-vizsgálata pedig 95,4 százalékos valószínűséggel 1520 és 1660 közé datálja az anyagot, ami egybeesik Michelangelo életének időszakával (1475–1564).

A művet részletesen tanulmányozta Michel Draguet, a Brüsszeli Szabadegyetem (ULB) művészettörténésze is. Véleménye szerint több jellegzetesség – a szoborszerű kompozíció, Krisztus lábainak sajátos árnyékolása, valamint a kontúrok kialakításának módja – Michelangelo stílusára utal.

Draguet a festményt egy 1540-es évekbeli vallási körhöz köti, amely az itáliai Viterbóban gyűlt össze Reginald Pole bíboros körül. Elmélete szerint az alkotás a közösség egyszerűbb és aszkétikusabb vallásosságát tükrözi. Történeti levelezések arra utalnak, hogy Pole birtokában volt egy Michelangelo-féle pieta 1546 körül; a festmény később akár Alessandro Farnese bíboros tulajdonába is kerülhetett, majd évszázadokra eltűnt a feljegyzésekből.

A szakértők szerint még nincs bizonyítva, hogy a festményt valóban Michelangelo festette. A kutatók további vizsgálatokat, valamint a nemzetközi Michelangelo-szakértők értékelését sürgetik. Az eredmények nyilvánosságra hozatalával azt remélik, hogy nemzetközi szakmai vita indul a festmény eredetéről.

Forrás: MTI

Nyitókép: repubblica.it