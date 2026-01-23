Bemutatták, hogyan képzeli el Gáza jövőjét Donald Trump

Donald Trump veje és különmegbízottja, Jared Kushner – aki kulcsszerepet játszott a gázai béketerv kidolgozásában – a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében látványtervek kíséretében mutatta be a Gázai övezet újjáépítésére (vagy ahogy emlegette: „új Gáza” felépítésére) létrehozott tervet.

Az „új Gáza” kifejezés már az ősszel, a béketervezet ismertetésekor is megjelent, és a különmegbízott most azt is elmondta, miként képzelik el a felépítését.

Mint mondta, az „új Gáza” felépítése négy fázisban fog megvalósulni, és a terv részeként gondoskodnak a munkavállalók lakhatásáról, valamint 100 százalékos foglalkoztatottságot és lehetőségeket teremtenek mindenki számára.

„Az emberek azt kérdezik tőlünk, mi a B tervünk. Nincs B tervünk, csak egy tervünk van. Aláírtunk egy megállapodást. Mindannyian elkötelezettek vagyunk annak megvalósítása mellett” – fogalmazott csütörtöki beszédében Kushner a Sky News beszámolója szerint, miközben mögötte kivetítették az erről szóló grafikonokat, látványterveket.

Hozzátette: „Van egy főterv. Fázisokban fogjuk végrehajtani a Közel-Keleten. Ott ilyen városokat építenek, tudják, két-három millió embernek. Három év alatt építik meg. Tehát az efféle dolgok nagyon is megvalósíthatók, ha elhatározzuk magunkat.” Arról is beszélt, hogy „sok embert lát, aki próbálja eszkalálni a helyzetet”.

„Csak nyugodjatok meg 30 napra. Úgy gondolom, hogy a háború véget ért, tegyünk meg mindent, hogy együtt tudjunk működni, célunk az izraeli és a palesztin nép közötti béke”

– üzente, hozzáfűzve: „Mindenki békében akar élni, mindenki méltóságteljes életet akar, tegyünk erőfeszítéseket azok támogatására, akik ezt felépítik.”

Hogyan építenék fel „új Gázát” két-három év alatt?

A BBC szerint a kivetített grafikonokon, látványterveken

a Földközi-tenger partján húzódó felhőkarcolókat és Rafah városának térségében található lakótelepeket mutattak, egy térkép pedig a 2,1 millió lakos számára tervezett új lakó-, mezőgazdasági és ipari területek fokozatos fejlesztését vázolta fel.

A terv értelmében a tengerparti turizmusnak egy külön zónát hoznának létre, ahol 180 toronyház kapna helyet, továbbá számos lakóövezet, ipari komplexum, adatközpontok, fejlett gyártási létesítmények és parkok, mezőgazdasági és sportlétesítmények zónája lenne. Az egyiptomi határ közelében új tengeri kikötőt és repülőteret is építenének, és az egyiptomi és izraeli határ találkozásánál „háromoldalú határátkelőhely” jönne létre.

A program tehát négy fázisban valósulna meg: Rafahban kezdődne, majd fokozatosan haladnának északi irányba, Gázaváros felé, és így építenék újjá az egész övezetet.

A térképen egy üres földsáv is látható az egyiptomi és izraeli határ mentén: ez az a terület lehet, amelyet a 20 pontos gázai béketervében biztonsági övezetnek neveztek, és ahol az izraeli erők addig maradhatnak, ameddig Gáza biztonsága megfelelő nem lesz.

Egy másik dián részletezték, hogy „új Rafahban” több mint 100 000 állandó lakóegység jönne létre, 200 oktatási központtal és 75 egészségügyi intézménnyel kiegészítve.

Jared Kushner szerint „új Rafahot” már két-három éven belül fel tudnák építeni.

„Már megkezdtük a romok eltávolítását és a bontási munkálatokat. És akkor jöhet az „új Gáza”. Ez reményt jelenthet, célpont lehet, sok iparral” – mondta a különmegbízottja, hozzátéve, hogy a következő hetekben Washingtonban konferenciát tartanak, ahol bejelentik az egyes országok anyagi hozzájárulásait a tervhez, és felvázolják a magánszektor számára kínálkozó csodálatos befektetési lehetőségeket is.

Kushner kijelentette, hogy Gáza demilitarizálása most megkezdődik, megjegyezve, hogy biztonság nélkül senki sem fog befektetni. Elmondta, hogy a terület új palesztin technokrata kormányzata, a gázai nemzeti adminisztrációs bizottság „a Hamásszal fog együttműködni a demilitarizációban, hogy a dokumentumban megállapodott elveket valóban a következő szakaszba vigyék”.

