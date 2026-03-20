86 éves korában meghalt Chuck Norris világhírű amerikai színész, harcművész.

A szomorú hírt családja közölte a nyilvánossággal.

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy családunk tegnap reggel elvesztette szeretett Chuck Norrisunkat. Bár a körülményeket magánügyként szeretnénk kezelni, de tudniuk kell, hogy családja körében, békében távozott”

– írták.

Hozzáfűzték még azt is: „A világ számára ő egy harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra ő egy odaadó férj, szerető apa és nagyapa, egy hihetetlen testvér és családunk szíve volt.”

„Hitével, céltudatosságával és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettségével élt. Munkájával, fegyelmezettségével és kedvességével milliókat inspirált szerte a világon, és maradandó hatást gyakorolt oly sok ember életére”

– fogalmaztak.

Bár a szívünk meghasadt, nagyon hálásak vagyunk az általa élt életért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket megoszthattunk vele. A rajongóitól világszerte kapott szeretet és támogatás nagyon sokat jelentett neki, és családunk igazán hálás ezért. Számára ti nem csak rajongók voltatok, hanem barátai is. Tudjuk, hogy sokan hallottatok a közelmúltbeli kórházi kezeléséről, és igazán hálásak vagyunk az imákért és a támogatásért, amit neki küldtetek – írták.

A közleményt azzal zárták:

„Miközben gyászoljuk ezt a veszteséget, kérjük, hogy tartsátok tiszteletben családunk magánéletét. Köszönjük, hogy velünk együtt szerettétek őt.”

Forrás: hirado.hu