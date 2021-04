Határozatképtelenség miatt nem választott köztársasági elnököt a koszovói parlament

Határozatképtelen volt a koszovói parlament szombat este, amikor a tervek szerint meg kellett volna választani az ország új köztársasági elnökét. Az ülés vasárnap délután folytatódik.

Az elnökválasztáshoz a 120 képviselő kétharmadának jelen kell lennie, és le kell adnia voksát, ám szombat este hiába volt jelen 84 képviselő, az első választási körben csak 79-en szavaztak. Később már nem volt jelen az ülés megtartásához szükséges 80 képviselő sem, így a második és harmadik kört vasárnap 17 órára halasztották.

Vjosa Osmani korábbi házelnök megbízott köztársasági elnökként vezeti az országot azóta, hogy novemberben Hashim Thaci lemondott az államfői posztról azért, mert a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges ügyészség vádat emelt ellene.

Az új elnököt a legkésőbb hétfőig meg kell választani.

Az első két körben kétharmados részvétel szükséges, és ugyanennyi képviselőnek kell igennel szavaznia az államfő személyére. A harmadik körben már elegendő az egyszerű többség is ahhoz, hogy megválasszák az államfőt, ám a határozatképességhez ebben az esetben is 80 képviselő jelenlétére van szükség. Amennyiben a harmadik kör is sikertelen, 45 napon belül újra parlamenti választást kell tartani.

