Házakat öntött el az özönvíz Nagy-Britanniában

Ítéletidő pusztít az Egyesült Királyság nyugati részén. A szűnni nem akaró esőzések miatt több folyó kilépett a medréből, Manchester térségében az özönvíz házakat öntött el. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, a tűzoltók mellé a hegyimentő alakulatokat is kirendelték – hangzott el az M1 Híradójában.

Stockport városát valóságos özönvíz árasztotta el, a szűnni nem akaró esőzések következtében a település közlekedése teljesen megszűnt. Az utak járhatatlanok, több helyen is a vízben ragadtak az autók. A sofőrök sokszor kénytelenek voltak járműveiket hátrahagyni, volt, akinek ehhez a tűzoltók segítsége is kellett. Az árvíz miatt Manchester környékén sokan ragadtak a házukban is, sokakat evakuálni kellett.

Nyugat-Angliában a gyakori esőzések miatt a szűk medrű folyók rendszeresen kiöntenek, gyakran az áram- és ivóvíz-szolgáltatás leállását okozva a településeken.

„Először csak azt vettük észre, hogy nem működik a lámpa, elment az áram. Aztán kinéztünk az ablakon, és megláttuk a hömpölygő vizet. Kétségbeesetten azt kezdtük el figyelni, hogy a vízszint egyre csak nő és nő” – mondta telefonon keresztül egy lakóházban ragadt lakos.

Az áradások megelőzésében a lakosság és sok esetben a hatóság is tehetetlen

Manchester körzetében vörös riasztást rendeltek el, a tűzoltók mellé pedig a hegyimentő alakulatokat is kiküldték, hogy segítsenek a munkálatokban. A szakemberek a folyó mentén felállított szivattyúkat is beindították, amelyek az esőzés kezdete óta megállás nélkül dolgozik. Ez azonban a mostani áradások mellett nem elég.

„Pontosan ugyanaz történik, mint 2019-ben, akkor az mentett meg minket, hogy elállt az eső” – magyarázta Barry Rudd árvízvédelmi felügyelő, aki hozzátette: „A két nap alatt lezúdult csapadékmennyiség helyenként meghaladja a 100 millimétert is, és bár tucatnyi helyen már enyhítették a riasztást, legalább 150 települést még mindig áradás fenyeget.”

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: York városa miután az Ouse folyó kilépett a medréből. Fotó: Danny Lawson/PA Images via Getty Images