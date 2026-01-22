Hivatalosan is megalakult a Béketanács

Tizenkilenc állam- és kormányfő részvételével – köztük Orbán Viktor miniszterelnökkel – aláírták Davosban a Donald Trump kezdeményezésére megalakult Béketanács alapító okiratát.

A tizenegy óra körül kezdődő eseményen a tizenkilenc ország (az Egyesült Államokkal húsz) vezetői foglaltak helyet, majd beszédet mondott Donald Trump amerikai elnök, aki kezdeményezte a Béketanács létrehozását. Nevéhez az Izrael–palesztin háborút lezáró békemegállapodás megkötése is fűződik.

Az aláírásnál személyesen jelen volt többek között Magyarország, Marokkó, Koszovó, Indonézia, Jordánia, Kazahsztán, Szaúd-Arábia és Argentína vezetője.

„A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt” – jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump. Az elnök üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket, és hangsúlyozta:

az új testület együtt fog működni az ENSZ-szel, amelyben rengeteg lehetőség rejlik.

Beszédében Trump kiemelte továbbá, hogy második elnöki ciklusa első évében már több konfliktust sikeresen lezárt, más, súlyos válságot pedig sikerült mérsékelnie.

Az alapító okiratot kettesével írták alá a részt vevő vezetők, Orbán Viktort pedig a harmadik turnusban szólította Trump mellé Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. Amikor a magyar miniszterelnök az indonéz elnök, Prabowo Subianto társaságában helyet foglalt, Donald Trump mindössze annyit jegyzett meg:

„Két kemény fickó.”

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt, a Fehér Ház még előző héten bejelentette a Gázai Végrehajtó Tanács létrehozását és összetételét, amely egy Donald Trump amerikai elnök és más államfők által vezetett, valamivel szélesebb körű Béketanács égisze alatt fog működni. Magának a Béketanácsnak elsődleges feladata lesz a Gázai övezet újjáépítése, valamint a tartós béke megteremtésének előmozdítása a Közel-Keleten, azonban a Fehér Ház ennél szélesebb szerepet szán a testületnek a világ különböző konfliktusainak kezelésében.

Az amerikai kormányzat több tucat országot hívott meg a Béketanácsba, és már az aláírást megelőzően több ország be is jelentette részvételét, köztük Magyarország, Izrael, Bahrein, Örményország és Azerbajdzsán.

A Reuters a Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselőjére hivatkozva szerdán közölte, hogy

az elküldött legalább 50 meghívó közül eddig 35 világvezető vállalta, hogy csatlakozik a Béketanácshoz.

Szerdán nyolc arab és muzulmán állam közölte csatlakozását.

A Fehér Ház már korábban (Orbán Viktor meghívása előtt) azt közölte, hogy a Béketanács tagjai között lesz Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott, Jared Kushner, Trump elnök veje, Tony Blair volt brit miniszterelnök, Hakan Fidan török külügyminiszter, Ali al-Thawadi magas beosztású katari tisztviselő, Hassan Rashad egyiptomi hírszerzési főnök, Mark Rowan amerikai milliárdos, Reem al-Hashimy, az Egyesült Arab Emírségek nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, Nickolay Mladenov, az ENSZ korábbi közel-keleti különmegbízottja, Yakir Gabay izraeli ingatlanmágnás és Sigrid Kaag, az ENSZ tisztviselője.

Forrás: hirado.hu