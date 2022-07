Hőségriadók Európában

Példátlan hőség tombol Nyugat-Európa több országában. Nagy-Britanniában elrendelték a legmagasabb fokú hőségriasztást, mivel akár 40 fok is lehet, amire még nem volt példa a szigetországban. Spanyolországban napok óta szedi áldozatait a hőség: az elmúlt három nap során 84 ember halt bele a rendkívüli melegbe. A kánikula a jövő héten is kitart, így attól tartanak, tovább nő az áldozatok száma – számolt be az M1 Híradója.

A hőség Ukrajnát sem kerüli el. Kárpátalján ötös fokozatú tűzveszélyre figyelmeztetnek a meteorológusok.

A rendkívüli meleg időjárás jövő hét elejéig biztos marad- lehűlésre leghamarabb csak a hét második felében lehet számítani.

