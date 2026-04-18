Ismét lezárta a Hormuzi-szorost az iráni rezsim

Kárpátalja.ma Világ

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádját.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, marine-digital.com

Kapcsolódó:

Irán bejelentette a Hormuzi-szoros teljes megnyitását