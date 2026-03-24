Iráni rakéta csapódott be Tel-Avivban

Becsapódott egy iráni rakéta Tel-Aviv központjában kedd reggel, hatan könnyebben megsebesültek, súlyos anyagi károk keletkeztek több épületben – jelentette az izraeli mentőszolgálat.

Három épületben helyrehozhatatlan károk keletkeztek, számos, a környéken parkoló jármű kigyulladt. A tüzeket eloltották.

A legalább száz kilós robbanótöltetű rakéta a házak közötti nyílt területen ért földet, és nem talált el közvetlenül egy épületet, de így is jelentős károkat okozott a környező házakban. A 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint tíz épület vált lakhatatlanná.

A helyben lakók időben eljutottak az óvóhelyekre, de többeket kezeltek pánikrohammal. Éjféltől hat hullámban indítottak rakétákat Iránból Izrael felé, számos helyen csapódtak be rakéták vagy elfogórakéták repeszei Izrael középső részén.

