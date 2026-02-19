Az EU terrorszervezeti listájára került az Iráni Forradalmi Gárda
Az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács hivatalosan feltette az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) elithadsereget a terrorszervezetekről vezetett saját listájára – közölte a testület csütörtökön.
A döntés a tagállamok külügyminisztereinek január végi politikai megállapodását követi. A határozat értelmében az IRGC-re kiterjednek az EU terrorizmus elleni szankciós rendszerének korlátozó intézkedései.
Az intézkedések magukban foglalják a szervezetnek az uniós tagállamokban fellelhető pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztását.
Emellett uniós gazdasági szereplők számára tilos pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat közvetlenül vagy közvetve a szervezet rendelkezésére bocsátani.
A Tanács döntésének értelmében az úgynevezett uniós terrorszervezeti listán jelenleg 13 személy és 23 csoport, illetve szervezet szerepel, amelyekre a korlátozó intézkedések vonatkoznak.
Forrás: MTI
Nyitókép: AFP / Atta Kenare
