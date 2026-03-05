Irán megtámadott egy amerikai katonai bázist Irakban

Az iráni hadsereg közölte csütörtökön, hogy dróntámadást indított az észak-iraki autonóm Kurdisztán régió székhelyén, Erbílben található amerikai katonai bázis ellen.

„Az amerikai agresszor csapatainak erbíli főhadiszállását dróncsapás érte a szárazföldi erők részéről” – állt a hadsereg állami televízióban bemutatott közleményében.



Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető Tasznim hírügynökség beszámolója szerint a támadás „jelentős károkat okozott”.

Az Alhurra televízió biztonsági forrásokra hivatkozva közölte: Irán a konfliktus február 28-ai kezdete óta több mint 200 ballisztikus rakétával és drónnal támadta a kurdisztáni régiót. Néhányat közvetlenül Iránból indítottak, míg másokat iráni támogatású iraki milíciák lőttek ki iraki területről.

A támadások többségét a régió fővárosa, Erbíl ellen indították, Szulajmanija és Duhok városok kevesebb csapást szenvedtek el. Az amerikai légvédelemnek sikerült a rakéták és drónok többségét elfognia. Az iráni támadások intenzitása ellenére a Kurdisztáni régió csütörtökön is hangsúlyozta elkötelezettségét a háborúban való semlegesség iránt.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, Shutterstock