Ismét veszélyes kihívás terjed a TikTokon

A TikTok eddig is számos alkalommal késztette hajmeresztő mutatványokra a fiatalokat. Most már felnőttek is hajlandók bátorságukat kihívásokkal bizonyítani, ez azonban akár az életükbe is kerülhet.

Újabb trend hódít a TikTokon. A kihívás lényege, hogy a legbátrabbak mozgó motorcsónakból ugranak a vízbe – írja a New York Post. Bár a #boatjumping kihívás már 2020-ban megszületett, csak idén vált igazán népszerűvé, és eddig négy halálos áldozatot követelt. Az első eset idén februárban történt, amikor egy férfi az alabamai Coosa folyóba ugrott egy motorcsónakról, amiben feleségével és gyerekeivel utazott. A férfi halálát azóta további három másik követte.

Az egyik mentőegység tagja, Jim Dennis százados arra kérte a hajósokat, hogy ne legyenek partnerek az ilyen kihívásokban, és szeretteiket is kérjék meg: ne vegyenek benne részt. Ha ugyanis egy csónakból kiugró ember nem védi a nyakát és a fejét, könnyen lebénulhat, vagy akár meg is halhat.

hazipatika.com