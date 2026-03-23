Izrael újabb légitámadást indított Teherán ellen

Az izraeli légierő újabb támadást indított az iráni rezsim infrastruktúrája ellen Teherán-szerte hétfőn – jelentette a hadsereg.

Az iráni légicsapások mellett az izraeli légierő újabb hidat rombolt le hétfőn a Litáni folyón Dél-Libanonban. Az Al-Majadín hírcsatorna jelentése szerint a libanoni áramszolgáltató szakemberei megpróbálják helyreállítani az áramellátást Dél-Libanonban, amely a híd elleni támadás következtében megszakadt. Egy másik hidat is kétszer támadtak az izraeli erők.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy tárgyalások kezdődnek Irán és az Egyesült Államok között.

A Trump-bejelentés után Izraelben szerda este kilencre halasztották a biztonságpolitikai kabinet hétfőre tervezett ülését. Izraelben egyelőre nem tudják felmérni a tűzszüneti kezdeményezés sikerének esélyeit, és felkészülnek annak kudarcára is.

„Ha nem lesz megállapodás, hónapokig tartó eszkaláció következik”

– közölte egy magas rangú izraeli tisztviselő a ynet hírportállal.

Forrás: MTI