Tucatnyi kábítószerkereskedőt állítottak elő több országban

Tizenöt gyanúsítottat előállítottak és kábítószerkereskedők csoportjainak hálózatát számolták fel egy több kontinenst érintő nemzetközi művelet keretében – tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű ügynökség, az Eurojust pénteken.

A hágai közlemény szerint az intézkedések azután kezdődtek, hogy a svéd hatóságok két mobiltelefont foglaltak le egy kisvárosban. Az adatok kriminalisztikai elemzése rámutatott, hogy nem egyetlen bűnözői csoport érintett a vizsgált kábítószerkereskedelem és a pénzmosás ügyében, hanem több nemzetközi viszonylatban működő bűnözői csoport hálózata.

Az elemzett adatok alapján a svéd rendőrség – más országok mellett thaiföldi, német, spanyol és ausztrál kollégáikkal együttműködve – egy thaiföldi kábítószerkereskedő hálózat tagjait azonosította.

Ez a csoport hallucinogén anyagok nagyszabású online forgalmazását végezte. Egy másik hálózat Svédországban tevékenykedő tagjai a kábítószerek belföldi és az európai terítését végezték, valamint a bűncselekményből származó nyereség tisztára mosását irányították. Egy Spanyolországban élő gyanúsított pedig összehangolta és segítette a kereskedelmi tevékenységet.

A március 4-én tartott globális műveletet során több mint 20 házkutatást hajtottak végre Spanyolországban, Svédországban és Thaiföldön. Ezek alkalmával 13 gyanúsítottat állítottak elő. Fontos bizonyítékokat, köztük mobiltelefonokat és dokumentumokat foglaltak le, amelyeknek elemzése elkezdődött.

A nemzetközi együttműködés keretében a német hatóságok lefoglaltak egy 1,2 tonnás szintetikuskábítószer-szállítmányt, melyet az ausztrál piacra szántak. A szállítmány megérkezésére váró két forgalmazót azonosították és előállították Ausztráliában – tájékoztattak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

