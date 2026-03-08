Kampány indult Zágrábban az utcai szexuális zaklatás ellen

A köztereken tapasztalható zaklatás elleni fellépést és a lakosság érzékenyítését célozza a STAND UP társadalmi felelősségvállalási kampány, amelyet Zágrábban mutattak be a nemzetközi nőnap alkalmából vasárnap. A program keretében képzéseket és figyelemfelhívó akciókat szerveznek annak érdekében, hogy a járókelők tudják, miként reagálhatnak az ilyen helyzetekre.

Anja Zulic, a Solidarna Alapítvány – amely a L’Oréal és a Right To Be civil szervezet által indított nemzetközi kezdeményezés horvátországi partnere – képviseletében a bemutatón hangsúlyozta: az utcai zaklatás gyakran láthatatlan vagy bagatellizált jelenség, mégis sok ember mindennapjait befolyásolja, és elsősorban a nőket érinti.

Mint elmondta, az utcai zaklatás fogalma minden olyan nem kívánt viselkedést magában foglal, amely köztereken, tömegközlekedési eszközökön, üzletekben vagy szórakozóhelyeken történik.

Ide tartoznak a beszólások, a füttyögés, a követés, az illetlen gesztusok vagy a fizikai érintés, amelyek kellemetlenséget vagy félelmet kelthetnek az érintettekben.

A tavaly Horvátországban indított kampány keretében eddig mintegy kétezer ember vett részt képzéseken középiskolákban, egyetemeken, vállalatoknál és civil szervezeteknél. A tréningeken az „5D” módszertant ismertetik, amely az utcai zaklatásra adott lehetséges reakciókat foglalja össze: figyelemelterelés (distract), segítségkérés (delegate), dokumentálás (document), késleltetett támogatás (delay) és közvetlen fellépés (direct).

Zulic megjegyezte, hogy a zaklatóval szembeni közvetlen fellépés a reakciók közül a legkockázatosabb lehet. Ebben az esetben röviden és egyértelműen kell jelezni, hogy hagyjon fel a viselkedésével, anélkül, hogy vita alakulna ki.

A kampány részeként Zágráb egyik központi terén két nagyméretű művészeti installációt is felállítottak, amelyek a félelemmel terhelt és a szolidaritásra épülő közterek közötti kontrasztot jelenítik meg, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakosság is hozzájárulhat az utcai zaklatás visszaszorításához.

Egy 2023-ban, az Ipsos által 20 országban végzett nemzetközi felmérés szerint a nők közel 80 százaléka élt már át valamilyen formájú utcai zaklatást – ismertették az eseményen.

Nyitókép: illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Antonio Bat)