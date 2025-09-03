Kihalás ellen küzd a pudu, a világ legkisebb szarvasa

A túlélésért küzd Chilében a pudu, a világ legkisebb szarvasfaja, amelynek apró termete alig haladja meg a házimacskáét. A Chiloé-szigetvilág bozótos vidékein élő állatokat egyre gyakrabban gázolják el autók vagy támadják meg kóbor kutyák, ami a populáció gyors fogyatkozásához vezet – figyelmeztetnek chilei állatorvosok és természetvédők.

A puduk számára eddig menedéket jelentettek a Chile déli partjainál fekvő Chiloé-sziget sűrű erdői és falvai, ám a faj állományában rohamos csökken tapasztalható.

Idén már több tucat példány pusztult el vagy sérült meg: a helyi Chiloe Silvestre állatmentő központban 18 pudut láttak el, felük kutyatámadás, harmaduk közlekedési baleset miatt szorult orvosi kezelésre

– mondta Javiera López, a központ vezető állatorvosa.

„Évente nagyjából ötven sérült pudut hoznak hozzánk, ami egy ilyen sérülékeny faj esetében riasztóan magas szám” – hangsúlyozta López. Szerinte csak idő kérdése, hogy a pudut a hivatalos besorolásban is a veszélyeztetett, majd a kritikusan veszélyeztetett fajok közé sorolják.

A puduk mindössze 45 centiméter magasak, és a kétméteres jávorszarvasokhoz vagy gímszarvashoz képest teljesen védtelenek. Nagy szemeik vannak, vékony lábuk és félénk természetük miatt nem védtelenek száguldó autókkal vagy az agresszív kutyákkal szemben. A vemhes nőstények télen és tavasszal különösen veszélyeztetettek. Az alkonyatkor, éjjel és reggel aktív állatok az év nagy részében magányosan élnek. Gyakran két lábra állnak vagy fatörzsekre másznak, hogy táplálékukat – leveleket, gyümölcsöket, virágokat, hajtásokat – elérjék.

A chilei kormány nem rendelkezik hivatalos dokumentummal az országban élő puduk hivatalos állományszámáról, de

becslések szerint mintegy tízezer törpeszarvas élhet Chile és Argentína erdeiben, jelentős részük Chiloé szigetén.

A szárazföldi populáció viszonylag stabilnak mondható, de a szigetvilági állomány folyamatosan zsugorodik – mondta Natalia Durán, a chilei állatkert állategészségügyi szakértője. Szerinte az állatkertek oktatási és szemléletformáló szerepe kulcsfontosságú lehet a faj fennmaradásában. A természetvédők közlekedésbiztonsági lépéseket is sürgetnek, továbbá felmerültek javaslatok egy „pudutörvény” megalkotására.

Kiemelt kép: A világ legkisebb szarvasfaja, a déli törpeszarvas, más néven pudu egy nősténye a Szegedi Vadasparkban (Fotó: MTI/Németh György)

Forrás: hirado.hu