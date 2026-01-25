Kína 3D-nyomtatott fém alkatrészeket készített a világűrben

Kína sikeresen végrehajtotta első fém 3D-nyomtatási kísérletét az űrben, ami jelentős előrelépés az ország Föld körüli pályán végzett gyártási képességeinek fejlesztésében – közölte szombaton a Kínai Tudományos Akadémia (CAS).

A kísérletet a Kínai Tudományos Akadémia mechanikai intézete által fejlesztett, úgynevezett visszatérő tudományos hasznos teher hajtotta végre, amely a Lihong-1 Y1 jelű szuborbitális jármű fedélzetén jutott az űrbe. A visszatérésre tervezett, kereskedelmi célú űreszközt a CAS Space fejlesztette, elsősorban űrturisztikai felhasználásra.

A Lihong-1 Y1 január 12-én, a Kína északnyugati részén található Csiucsüan űrközpontból indult, és sikeresen teljesítette első tesztrepülését. A CAS tájékoztatása szerint a jármű átlépte a Föld légkörét az űrtől elválasztó Kármán-vonalat, majd mintegy 120 kilométeres magasságban, mikrogravitációs környezetben a berendezés autonóm módon fémalkatrészeket állított elő.

A kísérlet sikerével Kína űrbeli fémalapú additív gyártási technológiája a földi kutatás szakaszából az űrbeli mérnöki ellenőrzés fázisába lépett, ami a CAS szerint világszinten is az élvonalba emeli az ország technológiai szintjét.

A közlemény szerint az űrbeli fém 3D-nyomtatás lényegesen összetettebb feladat, mint a földi környezetben végzett gyártás. A kutatócsoportnak több alapvető technikai kihívást kellett megoldania, köztük az anyag stabil továbbítását és formálását mikrogravitációban, a teljes folyamat visszacsatoláson alapuló vezérlését, valamint a hasznos teher és a hordozóeszköz megbízható együttműködését.

A kísérletet követően a kapszula ejtőernyős leszállással biztonságosan földet ért. A szakemberek értékes adatokat nyertek többek között az olvadékdinamikáról, az anyagáramlásról, a megszilárdulási folyamatról, valamint az űrben nyomtatott alkatrészek geometriai pontosságáról és mechanikai tulajdonságairól.

Az akadémia szerint a Lihong-1 Y1 alacsony indítási költsége és nagy rugalmassága miatt alkalmas kísérleti platformnak bizonyult. A fedélzeten a fém 3D-nyomtató berendezés mellett mezőgazdasági kutatási célú rózsamagokat is szállítottak. A tervek szerint az űreszközt többszöri felhasználásra fejlesztik tovább.

Vang Jing-cseng, a jármű helyettes főtervezője közölte: jelenleg olyan tesztek zajlanak, amelyek az életfenntartó rendszerek és a nagy megbízhatóságú vészmentési technológiák integrálását célozzák, elősegítve az alacsony költségű szuborbitális tudományos kísérletek és a kereskedelmi űrturizmus fejlesztését.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/EPA/ESA/NASA/Tim Peake