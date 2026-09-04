Giorgia Meloni kormánya a leghosszabb az olasz köztársaság történetében
A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány 1413. hivatali napját tölti pénteken, és így a második világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb kormányává vált.
A Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI), az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini vezette Liga közös kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét.
Az FdI a déli Bari városában ünnepli meg a közel négyéves kormányzást, a pártgyűlésen Giorgia Meloni este tart beszédet.
Meloni Olaszország első női miniszterelnöke.
Forrás: MTI
(Nyitókép: MTI/EPA/Chigi-palota/Filippo Attili)
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