Koronavírus: megállt az enyhülés a delta variáns miatt

Megállt az enyhítési hullám Európában a koronavírus egyre gyorsabban terjedő delta variánsa miatt. Franciaországban július végére várják a járvány negyedik hullámát. A francia kormányszóvivő szerint szinte minden héten duplázódik az új esetek száma, ami a járvány berobbanásának előjele lehet. Romlik a helyzet Németországban is, Norvégiában pedig be is jelentették, hogy a delta variáns miatt elhalasztják a nyitást – derül ki az M1 Híradójának összefoglalójából.

Orvosokkal, nővérekkel, mentősökkel beszélgetett egy rendezvényen a francia egészségügyi miniszter. Azt magyarázta nekik, miért olyan fontos az ő védettségük. Egy idősek otthonában ugyanis egy oltatlan ápoló több bentlakót megfertőzött, akik közül ketten nem élték túl a betegséget. A francia kormány most az egészségügyi dolgozók kötelező beoltását tervezi.

Franciaország a hónap végéig a járvány negyedik hulláma felé tarthat a gyorsan terjedő delta változat miatt. Az országban minden héten megduplázódik az új megbetegedések száma. A francia kormány emellett el akarja kerülni Nagy-Britannia példáját, ahol a magas átoltottság ellenére egyre csak nő az új esetszám.

Olyan drasztikusan változtak a számadatok, hogy a londoni kormány kénytelen volt egy hónappal elhalasztani a teljes nyitást. Egy hétfő esti bejelentés szerint a brit kormány két hét múlva feloldja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét július 19-én.

Közben Norvégiában bejelentették, hogy elhalasztják a nyitást a delta variáns miatt. Ott is a negyedik hullámtól tartanak, amely elsősorban az oltatlanokra, és az egyszer beoltottakra nézve lehet veszélyes. Az 5,3 milliós ország felnőtt lakosságának csaknem kétharmada kapta meg eddig a vakcina legalább egyik adagját.

Ötven százalékos a delta variáns előfordulási aránya

Több járványügyi mutató is romlott Németországban is. Ráadásul egy felmérés szerint a vírus terjedése gyorsul, így újabb járványhullámtól tart a lakosság többsége.

Ötven százaléknál is magasabbra becsülik a delta variáns előfordulási arányát a többi változathoz képest. Németországban a fiatalabbaknál diagnosztizálták elsősorban, a hatvan év alattiaknál.

Ami azért jelent problémát, mivel közülük, a jóval kisebb hányaduk kapta meg mindkét adag vakcinát, tehát ők nem rendelkeznek védettséggel.

Felkészültek a negyedik hullámra a horvátok

Horvátország nem amiatt aggódik, hogy megjelent az új mutáns, hanem az oltatlanokat félti. Az ország felnőtt lakosságának kevesebb mint a fele kapott vakcinát, miközben javában tart a nyári szezon, az országba rengeteg turista ékezett.

Horvát virológusok szerint nem kérdés, hogy megérkezik-e a negyedik hullám, csak az nem mindegy, hogy mikor. Arra figyelmeztetnek, hogy ha nem érik el hamarosan a 55 százalékos átoltottságot, a járvány derékba töri az idei nyári idényt is.

Bár a zágrábi kormány, az egészségügyi dolgozókon kívül nem szeretné kötelezővé tenni a vakcinát, azt fontolgatja, hogy korlátozza az oltatlanok mozgási lehetőségeit. Sem kórházakba, sem bevásárlóközpontokba nem engedik majd be őket.

Forrás: hirado.hu