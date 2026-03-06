Nem sikerült új köztársasági elnököt választania a koszovói parlamentnek

Nem sikerült határidőn belül, azaz csütörtök éjfélig új államfőt választania a koszovói parlamentnek, ami akár ismét előrehozott parlamenti választásokhoz vezethet a nyugat-balkáni országban.

A 120 fős törvényhozásban Albin Kurti miniszterelnök pártja, az Önrendelkezésnek (Vetevendosje) nem tudta megszerezni az ellenzéki képviselők támogatását saját jelöltje számára. Az ellenzék egy közös, konszenzus során állított jelölt megválasztását szorgalmazta. Albin Kurti kormányfő viszont Glauk Konjufca külügyminisztert szerette volna az elnöki székben látni.

Albulena Haxhiu házelnök közölte: a parlament nem határozatképes a szavazás folytatásához, mert – mint mondta – legalább 80 képviselőnek kellene a teremben tartózkodnia, ám csak 66-an voltak jelen, ezért felfüggesztette az ülést.

Mivel nem sikerült köztársasági elnököt választani, az alkotmány szerint a hivatalban lévő elnöknek fel kell oszlatnia a parlamentet, előrehozott választásokat kell kiírni, majd az új összetételű törvényhozás szavazhat ismét az elnök személyéről.

Amennyiben előrehozott választásokat írnak ki, az valamivel több mint egy éven belül a harmadik parlamenti voksolás lesz Koszovóban. Az országban december 28-án már tartottak egy előrehozott választást, miután a 2025 februárjában rendezett parlamenti választást követően nem sikerült kormányt alakítani.

A két legnagyobb ellenzéki erő, a Koszovói Demokrata Párt és a Koszovói Demokrata Szövetség azt kérte az államfőtől, hogy írjon ki újabb választást.

A hivatalban lévő köztársasági elnök, Vjosa Osmani – akinek a megbízatása egy hónap múlva lejár – pénteken ismerteti a lehetséges további lépéseket.

