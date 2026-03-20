Kínai rakétákkal támadhatott Irán az amerikai repülőgép-hordozóra

Kínai gyártmányú szuperszonikus rakétákkal támadhatta meg Irán az Abraham Lincoln repülőgép-hordozót a Fox News amerikai hírtelevízió szerint. Teherán több ilyen fegyverrel rendelkezhet. Mindez megnöveli egy szélesebb körű, globális konfliktus kockázatát.

Egyre határozottabban vetődik fel Kína közvetett szerepe az iráni válságban;

új aggodalmak merülnek fel az amerikai erők ellen bevetett fegyverekkel kapcsolatban

– közli a Fox News.

A hírtelevízió megszólaltatta Gordon G. Chang amerikai politikai elemzőt és konzervatív publicistát, aki szerint azok a szuperszonikus rakéták, amelyeket Irán nemrég az Abraham Lincolnra, a repülőgép-hordozónkra lőtt ki, kínaiak voltak. Egyértelmű, hogy az irániaknak több ilyen kínai rakétájuk van.

„Egy lépésre a közvetlen beavatkozástól”

A Kínával kapcsolatos szigorú retorikájáról ismert elemző az Arab-tengeren állomásozó USS Abraham Lincolnra utalt, az amerikai haditengerészet Nimitz osztályú nukleáris repülőgép-hordozójára, amelyet az iszlamista rezsim támadott meg szuperszonikus rakétákkal.

Chang figyelmeztetett:

az amerikai katonai eszközök elleni bármilyen közvetlen csapás azonnal megváltoztathatja Washington és Peking kapcsolatát.

„Isten ments, ha ezek közül a rakéták közül egy eltaláljon egy amerikai hajót! Ez egyik napról a másikra megváltoztatná a kapcsolatunkat Kínával” – fogalmazott.

Megjegyezte: erősödő aggodalommal tekinthetünk egy olyan forgatókönyvre, miszerint Kína részvétele nem merülne ki egy-egy ilyen elszigetelt akcióban, hanem „több rétegű segítségnyújtást ölelne fel”, amely már csak egy lépésre van a közvetlen katonai beavatkozástól.

