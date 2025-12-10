Összeomlott két lakóépület Marokkóban

Összeomlott két lakóépület a marokkói Fez városában szerdára virradóra, legkevesebb 19-en meghaltak és 16 sérültről is tudni – közölték helyi hatóságok.

A tájékoztatás szerint a két négyszintes épületben összesen nyolc család lakott, néhány sérült állapota súlyos.

A házomlás a város sűrűn lakott, zömében rozoga épületekből álló Zouága nevű körzetében történt. Szemtanúk a sajtónak azt mondták, a környékbeliek még a hatóságok kiérkezése előtt megkezdték a mentést, és egy gyereket ki is húztak a romok alól.

Az ügyben nyomozás indult, a helyi sajtó pedig hatósági forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy vizsgálják az építkezési szabályok esetleges megszegését, illetve az építési engedélyeket is.

#Breaking

Buildings collapse, killing at least 19 in #Fes, #Morocco https://t.co/2Y44Xkt0Uw

According to preliminary official figures, the incident claimed the lives of four children and injured 16 people, including two pregnant women whose conditions are stable. Three other… pic.twitter.com/dx6SX1dqmM — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 10, 2025

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: képernyőkép/X.com)