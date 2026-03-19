Lángokban áll a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz komplexuma
Donald Trump amerikai elnök szerdán arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az iráni rezsim továbbra is támadásokat intéz Katar energetikai létesítményei ellen, az Egyesült Államok „hatalmas erővel megsemmisíti” a világ legnagyobb földgázkészletével rendelkező South Pars gázmező teljes területét – amely Irán és Katar közös tulajdonában áll.
Az amerikai elnök kijelentésének előzményeként Teherán szerdán megtámadott egy kulcsfontosságú energetikai létesítményt Katarban, válaszul Izrael a South Pars gázmező iráni részét célzó támadásaira, ami a konfliktus éles eszkalációját jelzi, és az energiaárak megugrását eredményezte – írja a CNBC.
A South Pars elleni támadással Izrael első alkalommal vette célba az iráni földgáztermelési infrastruktúrát a február 28-án kezdődött konfliktus óta.
Donald Trump tagadta, hogy előzetesen tudott volna Izrael támadásáról, visszautasítva azokat a jelentéseket, amelyek szerint a csapást az amerikai kormányzattal egyeztették és jóváhagyták. „Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen módon nem vett részt benne, sőt nem is volt tudomása arról, hogy ez meg fog történni” – írta az amerikai elnök szerdán a közösségi oldalán.
Donald Trump arra is felszólította Izraelt, hogy hagyja abba a South Pars gázmező elleni támadásokat, kivéve, ha Irán „meggondolatlanul” megtámadja Katart. Ebben az esetben az Egyesült Államok „olyan mértékű és erejű támadással semmisíti meg a teljes gázmezőt, amilyet Irán még soha nem látott vagy tapasztalt”.
Katar szerdán közölte, hogy az iráni rakéták „jelentős károkat” okoztak a Ras Laffan Ipari Városban, amely a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) exportlétesítményének ad otthont.
Áldozatokról nem érkezett jelentés. Ezzel párhuzamosan a Reuters csütörtökön arról számolt be, hogy az amerikai kormány több ezer katona Közel-Keletre vezénylését fontolgatja, ami a további eszkaláció lehetőségét vetíti előre.
Forrás: hirado.hu