Lángokban Amerika egyik legnagyobb kőolaj-finomítója

Hatalmas robbanás rázta meg a texasi Port Arthur-i Valero finomítót hétfő délután. A robbanás oka ismeretlen, a lakosokat a gomolygó fekete füst miatt arra kérték, maradjanak otthonaikban.

A robbanás nem sokkal a hétfő delet követően történt a létesítményben. A robbanást a környéken élők is érezték, őket a hatóságok figyelmeztették, hogy maradjanak otthon vagy keressenek menedéket. A tűzoltók és a helyi katasztrófavédelmi erők gyorsan a helyszínre értek, és megkezdték az oltást. A vastag füstfelhő mérföldekre is látható volt Délkelet-Texasban.

A hatóságok jelenleg is a robbanás okát keresik, és dolgoznak a lehetséges veszélyek felmérésén.

A Port Arthurban található Valerót az Egyesült Államok tíz legnagyobb finomítója közé sorolják.

