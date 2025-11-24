Bekérette Izrael nagykövetét a lengyel külügy

Bekérették a varsói külügyminisztériumba Izrael nagykövetét a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt emlékmúzeum által a közösségi médiában közzétett, Lengyelországról szóló bejegyzés miatt – írja az MTI Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter erről szóló X-bejegyzésére hivatkozva.

Sikorski arra reagált, hogy a Jad Vasem vasárnap az X-en azt írta: Lengyelország a második világháború során „az első olyan ország volt, ahol a zsidókat megkülönböztető jelvény viselésére kényszerítették, hogy elszigeteljék őket a környező lakosságtól”. A bejegyzésben hozzátették: a Dávid-csillag viseléséről szóló utasítást 1939. november 23-án Hans Frank birodalmi főkormányzó adta ki.

Sikorski még vasárnap a bejegyzés pontosítására szólította fel a Jad Vasemet, konkrétan annak közzétételére, hogy a Dávid-csillag viseléséről szóló rendeletet akkor adták ki, amikor Lengyelország német megszállás alatt volt.

A Jad Vasem ezt követően azzal a megjegyzéssel egészítette ki korábbi bejegyzését, hogy az ahhoz csatolt linkben található egy tanulmány, melyben említésre kerül, hogy a Dávid-csillag viselését a német hatóságok rendelték el.

Sikorski hétfői bejegyzésében közölte: döntést hozott az izraeli nagykövet bekéretéséről, mivel „a megtévesztő bejegyzést nem törölték”.

A Jad Vasem bejegyzésére hétfőn Donald Tusk lengyel kormányfő is reagált egy külföldi útja során tartott sajtóértekezletén. Úgy fogalmazott, hogy a bejegyzéssel a jeruzsálemi intézet „hitelét vesztette„. Mindez „nem tévedésnek, inkább a szöveget szerkesztő személy rosszindulatának tűnik” – jelentette ki.

A dél-lengyelországi Oswiecimben, az egykori haláltábor helyén működő auschwitzi emlékmúzeum az X-en „történelemhamisítónak” nevezte a Jad Vasem X-bejegyzését.

A jeruzsálemi intézetnek tudnia kellene, hogy Lengyelország 1939 novemberében már német megszállás alatt volt, és „az antiszemita előírásokat Németország vezette be és érvényesítette”

– húzták alá a múzeum képviselői.

Németország 1939. szeptember 1-jén támadta meg Lengyelországot. Ugyanazon év októberében a megszállt ország egy részében Adolf Hitler utasítására létrejött a Krakkó székhelyű Lengyel Főkormányzóság, amelyben nem létezett olyan lengyel kormányzati struktúra, amely együttműködött volna a német megszállókkal.

