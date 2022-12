Lengyelországé lehet Európa legnagyobb szárazföldi hadereje

Lengyelország Európa legnagyobb szárazföldi hadseregének létrehozását tűzte ki célul a Le Figaro című francia napilap beszámolója szerint. Júliusban például Lengyelország megállapodást kötött a dél-koreai Hyundai Rotem vállalattal ezer harckocsiról, ami több mint négyszerese a francia hadseregben működő Leclerc harckocsik számának.

Lengyelország gyors fegyverkezésbe kezdett. A Dél-Koreával kötött szerződéseket megelőzően Varsó 250 amerikai Abrams harckocsit rendelt az Ukrajnába küldött régi, szovjet korabeli tankok és más nehézgépek leváltására – közli az Rmx.news című hírportál a Le Figaro cikkére hivatkozva.

Az első K2 harckocsik és K9-es páncélosok a múlt héten érkeztek meg Lengyelországba. Ez a hadifelszerelés „szükséges egy esetleges agresszió megakadályozásához” – idézi a konzervatív lap Andrzej Duda elnököt, aki Gdynia kikötőjében, a frissen kirakodott új harci eszközök előtt beszélt erről újságíróknak.

Júliusban Lengyelország megállapodást kötött a dél-koreai Hyundai Rotem vállalattal ezer harckocsi megvételéről,

ebből száznyolcvanat 2022 és 2025 között kell leszállítani, 3,37 milliárd dollár értékben.

Hosszú távra rendezkednek be

Varsó egy másik szerződést is megkötött 672 darab K9-es önjáró löveg szállítására. Összehasonlításképpen Franciaország 2025-ig 109 Caesar önjáró löveget tervez beszerezni. Lengyelország 50 FA–50-es vadászrepülőgépet és 288 K9-es ágyút is rendelt Dél-Koreától. Emellett döntés született három brit fregatt és két, a svéd Saab cég által gyártott kémhajó átvételéről is.

A lengyelek számára az orosz fenyegetés mindig is jelen volt, és hosszú távon ez így is marad – mondta Claude-France Arnould, az Európai Védelmi Ügynökség korábbi vezetője.

Frederic Mauro, a Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Intézetének munkatársa szerint

a lengyel kormány a NATO keleti szárnyának vezető szerepére törekszik.

Az ukrajnai háború – tette hozzá az elemző – arra tanít: nem elég, ha fejlett fegyverzettel rendelkezünk, ezeknek ugyanis bőségesen és gyorsan kell rendelkezésre kell állniuk.

