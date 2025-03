Már több mint negyvenen meghaltak a brutális viharokban Amerikában

Legalább 42 ember vesztette életét, miután hétvégén pusztító viharok söpörtek végig a Középnyugaton és a Délen, valamint heves esőzések áztatták az északkeleti területeket. Hétfőn 8 millió embert érintett a téli viharfigyelmeztetés vagy -riasztás, emellett több állam is jelentős károkat szenvedett el porviharok, erdőtüzek, esőzések és tornádók következtében, miután péntektől vasárnapig csaknem 1500 viharról érkezett jelentés az országban.

Két gyermek életét vesztette Észak-Karolina állam Transylvania megyéjében, amikor vasárnap hajnalban egy fa rádőlt családi lakókocsijuk közepére. A tűzoltók a 11 és 13 éves fiúkat „közvetlenül a fa és más törmelékek alatt” találták – áll a Connestee Fire Rescue közleményében. A család három másik tagja sértetlenül megmenekült.

Az NBC News összesítése szerint három halálesetet jelentettek Alabamában, hármat Arkansasban, tizenkettőt Missouriban, négyet Oklahomában, nyolcat Kansasban, hatot Mississippiben, kettőt Észak-Karolinában és négyet Texasban.

Hétvégén tornádók csaptak le hét államban – Illinois, Indiana, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama és Louisiana területén –, fákat csavartak ki, otthonokat és üzleteket romboltak le, valamint elektromos vezetékeket szakítottak le.

Egy EF-2-es erősségű tornádó egy sárga iskolabuszt dobott a Winterboro középiskola tetejére az Alabama állambeli Talladega megyében szombaton. Az országos meteorológiai szolgálat Jackson-i irodája legalább nyolc megerősített tornádóról számolt be Mississippiben péntektől szombatig, és további tornádók is valószínűek a folyamatos felmérések alapján.

Az atlantai meteorológiai szolgálat jelentése szerint egy EF-1-es tornádó csapott le Paulding megyében szombat este, maximális széllökései elérték a 177 kilométer per órát. A tornádó Sudie térségétől indult északkelet felé, több mint 18 kilométeren át pusztítva Dallas és New Hope településeken. A birminghami iroda 16 tornádókárról számolt be, köztük egy EF-3-as tornádóról Dallas megyében.

A legerősebb megerősített tornádó egy EF-4-es volt, amely 305 kilométer per órás széllökésekkel csapott le Arkansas állam Jackson megyéjében.

A PowerOutage.US adatai szerint hétfő reggel több mint 120 000 háztartás maradt áram nélkül – több mint 56 000 Pennsylvaniában, több mint 25 000 Missouriban, több mint 23 000 New Yorkban, több mint 8 000 Nyugat-Virginiában és több mint 7 800 Észak-Karolinában.

Eközben Texasban és Oklahomában pusztító erdőtüzek is tomboltak, amelyek legalább négy ember halálát okozták. Kansasban egy porvihar miatt tömeges karambol történt egy autópályán, amelyben legalább nyolcan életüket vesztették.

Hétfőn 42 millió ember volt tűzriasztás alatt az amerikai Nagy-síkságon és Florida félszigetén. A légnyomáscsökkenés kedden a közép-síkság felé mozdul, és erős széllökésekkel extrém tűzveszélyt okozhat.

A viharok ereje gyengült, ahogy a rendszer kelet felé mozdult el. Az Egyesült Államokat elhagyva további esőzéseket hoz, egyes északkeleti területeken akár 7,5 cm csapadék is hullhat.

Áradásveszély van érvényben Észak-New York és Észak-New England térségében, ahol a heves esőzés és a hóolvadás elszigetelt árvizeket okozhat. A legintenzívebb esőzések már véget érnek a New York-i Szent Patrik napi felvonulás kezdetére, de a záporok a délután folyamán is folytatódhatnak.

Hétfőn az Egyesült Államok nyugati részén 8 millió embert érintett a téli viharfigyelmeztetés vagy -riasztás, bár a hatások várhatóan enyhébbek lesznek, mint a hétvégén. Sierra Nevada térségében heves havazás és akár 96 kilométer per órás széllökések várhatók. Hó eshet a síkságokon és Michigan északi részén is.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Illusztráció