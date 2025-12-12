Mark Rutte: Európa lehet Oroszország következő célpontja

Mark Rutte NATO-főtitkár rendkívül éles figyelmeztetést intézett a szövetség tagjaihoz: szerinte Oroszország akár öt éven belül kész lehet katonai erővel fellépni a NATO ellen, ezért sürgős és jelentős védelmi erőfeszítésekre van szükség.

A Szabad Európa Rádió szerint berlini beszédében Rutte kijelentette: a NATO tagállamai már most is veszélyben vannak, és a kontinens lakóinak komolyan kell venniük a fenyegetést. A NATO főtitkára azt mondta, hogy a szövetség 32 tagállamának fokoznia kell védelmi erőfeszítéseit, hogy megakadályozzák az Oroszországgal való háborút, amely „olyan mértékű lehet, mint az a háború, amelyet nagyszüleink és dédszüleink éltek át”.

„Mi vagyunk Oroszország következő célpontja” – hangsúlyozta Mark Rutte.

A főtitkár szerint túl sok ország abba a hitbe ringatja magát, hogy van idő felkészülni. „Nincs. A cselekvés ideje most van” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a védelmi költségvetéseket és a fegyvergyártást gyors ütemben kell emelni.

A NATO 2014 óta folyamatos készültségben van Oroszország ukrajnai inváziója miatt, amely a második világháború óta a kontinens legvéresebb konfliktusává vált. A háború áldozatait Rutte több mint egymillió főre becsülte. Közben Moszkva továbbra is a NATO terjeszkedésével indokolja az inváziót. Putyin december elején arról beszélt: ha Európa háborút akar Oroszországgal, Moszkva kész harcolni.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ezzel szemben azt állította, Oroszország nem tervez katonai akciót sem a NATO, sem az EU ellen, és kész mindezt írásban is garantálni – amennyiben ez kölcsönös formában történik.

A helyzetet azonban a gyakorlat másként mutatja:

az elmúlt hetekben német és román vadászgépeket kellett riasztani orosz drónok romániai légteret érintő mozgása miatt,

miközben Oroszország a Duna túloldalán fekvő ukrán célpontokat támadta. Lengyelország és Észtország légterét is megsértették orosz eszközök. Mindezek hatására a NATO elindította az Eastern Sentry műveletet, amely a szövetség keleti légvédelmét erősíti.

Forrás: hirado.hu

Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

