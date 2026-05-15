Megugrott a kerozin ára

Miközben a Hormuzi-szoros blokádja miatt történelmi mélypontra estek Európa kerozinkészletei, és az üzemanyagárak is megduplázódtak, a légitársaságok vezetői igyekeznek megnyugtatni az utazókat a nyári csúcsszezon előtt. A Wizz Air, a Ryanair és a Lufthansa vezetői szerint az alternatív beszerzési források és a korábban felhalmozott tartalékok legalább július közepéig biztosítják a járatok zavartalan működését. Iparági elemzők és kereskedők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogyha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, már hosszabb távon is komoly ellátási problémák is kialakulhatnak.

Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők továbbra is derűlátóan beszélnek a kerozinellátásról, miközben az ágazat az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb krízisét éli át. Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja következtében ugyanis az üzemanyag ára a konfliktus előtti szinthez képest csaknem a duplájára emelkedett.

Az elemzők szerint az iparág szereplői és a térség vezetői tudatosan igyekeznek mérsékelni az ellátási zavarokkal kapcsolatos félelmeket. Egyrészt azért, hogy megnyugtassák az utazókat az északi félteke nyári csúcsszezonja előtt, másrészt azért, hogy megóvják a foglalásokat egy, a bevételek szempontjából kiemelten fontos időszakban – írja a Reuters.

A légi közlekedési szektor optimizmusa ugyanakkor éles ellentétben áll a kereskedők borúlátó figyelmeztetéseivel. A világ olajszállításának nagyjából ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, amely a konfliktus elhúzódása miatt – az Irán és az Egyesült Államok által fenntartott blokádok következtében – gyakorlatilag lezárult a hajóforgalom előtt. A Perzsa-öböl térsége pedig Európa kerozinellátásának mintegy negyedét biztosítja.

„Mindig vannak, akik máris azt jósolják, hogy elfogy az üzemanyag, de ennek jelenleg semmi jele. Az üzemanyag körüli vita némileg mesterségesnek tűnik. A következő hetekben nem számítunk hiányra, és a nyári szezonban sem látok más következményt az árak emelkedésén kívül” – mondta Sebastian Ebel, az TUI vezérigazgatója, miután az utazási iroda szerdai gyorsjelentését ismertette.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) mindeközben arról adott ki figyelmeztetést, hogy a globális olajkínálat idén várhatóan nem tudja teljes mértékben kielégíteni a keresletet, mivel a konfliktus súlyos károkat okoz a közel-keleti kitermelésben. Az LSEG Workspace piaci adatai szerint több európai térségben – köztük az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen régióban – történelmi mélypont közelébe estek a kerozinkészletek.

A légitársaságok vezetői azonban a válság ellenére is igyekeznek megnyugtató képet festeni. Carsten Spohr, a Lufthansa vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a vállalat üzemanyag-ellátása legalább a nyár elejéig biztosított.

„Az ellátás és a szállítások július közepéig elegendőek lesznek, utána viszont már jóval bizonytalanabb a helyzet” – mondta Carsten Spohr, hozzátéve, hogy a csoport szokásos kerozinszükségletének körülbelül egynegyede a Perzsa-öböl térségéből érkezett. Ennek felét más forrásból származó üzemanyaggal pótolták, míg fennmaradó részt pedig tartalékokból fedezték.

Michael O’Leary, a Ryanair vezetője már április végén arról beszélt a Reutersnek, hogy csökken az ellátási fennakadások veszélye. Elemzők szerint a légitársaságok eddig képesek voltak alternatív forrásokból – például az Egyesült Államokból és Nigériából – kerozint beszerezni, igaz, jelentős felárért.

„Nem gondolom, hogy kifogynánk az üzemanyagból” – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. Felidézte, hogy a kerozin ára tonnánként már megközelíti az 1400 dollárt, ami csaknem kétszerese a háború előtti szintnek. Szerinte ez önmagában is arra ösztönzi a beszállítókat, hogy új megoldásokat találjanak: „Ez bőséges teret ad a kreativitásnak.”

Felhalmozott kerozintartalékokkal készül Európa a nyári rohamra

A kerozinhiány körül kialakult pánik miatt már a repülőtér-üzemeltetők is jelentős tartalékokat halmoztak fel. Az i6 Group légiüzemanyag-technológiai vállalat adatai szerint áprilisban több mint 60 százalékkal nőttek a kerozinkészletek. A döntés részben enyhítette azokat az aggodalmakat, amelyek azután erősödtek fel, hogy több olaszországi repülőtér is ellátási hiányt jelzett.

„Rövid távon semmilyen fennakadást nem látunk az ellátásban” – mondta Gary McLean, a Dublin Airport ügyvezető igazgatója. Kiemelte, hogy egyelőre a nyári időszakkal kapcsolatban sem érzékelnek komoly aggodalmat.

Elemzők szerint a megnyugtató kommunikáció a jegylemondások megelőzésére is a legjobb eszköz.

„A nyár a légitársaságok legfontosabb bevételi időszaka, ezért természetesen igyekeznek biztosítani az utasokat arról, hogy a foglalásaik nincsenek veszélyben” – mondta John Strickland független légi közlekedési elemző.

Az európai döntéshozók szintén visszafogott optimizmusról beszélnek. „Rövid távon nem számítunk súlyos ellátásbiztonsági problémákra. Hosszabb távon viszont már nem zárható ki, hogy ellátásbiztonsági nehézségek alakulnak ki. Ez természetesen nagyban függ attól, hogyan alakul a közel-keleti helyzet” – fogalmazott Dan Jorgensen, az Európai Unió energiaügyi biztosa.

