Merényletkísérlettel gyanúsított ukrán állampolgárt tartóztattak le Lengyelországban

Varsóban őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint orosz megbízásból merényletet kísérelt meg az ukrán fegyveripar egyik képviselője ellen – közölte csütörtökön a lengyel belbiztonsági hivatal (ABW).

A gyanú szerint a 63 éves Szerhij P. a Kijevhez közeli Irpiny városban egy házi készítésű, mobiltelefon segítségével indítható robbanószerkezetet helyezett el kiszemelt áldozata autója alatt. A robbanás azonban nem következett be, mert a szerkezet nem működött. A sikertelen merénylet után Szerhij P. Lengyelországba menekült.

A férfit az ukrán partnerekkel együttműködő ABW augusztus 5-én vette őrizetbe a lengyel fővárosban. A varsói kerületi bíróság augusztus 7-én jóváhagyta a férfi három hónapos előzetes letartóztatását.

Szerhij P.-t a lengyel ügyészség „engedély nélkül birtokolt robbanóanyagok felhasználásával elkövetett gyilkossági kísérlettel” gyanúsította meg.

Az esetből arra lehet következtetni, hogy az orosz szolgálatok harmadik országokban is végrehajtanak műveleteket, és ezek megvalósításához felhasználnak olyan embereket, akik több ország között mozognak – olvasható az ABW honlapján.

Az ügyben folytatódik a nyomozás.

Forrás: MTI

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