Mingránsválságra készül Törökország az iráni konfliktus miatt

Az iráni konfliktus eszkalálódása miatt Törökország egy újabb, akár egymillió embert érintő menekülthullám lehetőségére készül. A tömeges beáramlás nemcsak humanitárius, hanem gazdasági és biztonsági kihívásokat is jelenthet.

Az Öböl-menti országok után Törökország is attól tart, hogy közvetlenül megérzi a múlt szombaton kirobbant iráni konfliktus következményeit. A Migrációkutató Intézet beszámolója szerint Ankara egy esetleges újabb, nagyszabású menekülthullámra készül.

Törökország jelenleg is mintegy 2,3 millió szíriai, valamint 170 ezer más nemzetiségű menekült tartózkodik. Az irániak száma szintén kiemelkedik: több mint 76 ezren rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, és további mintegy tízezren élnek az országban diák- vagy munkavállalói vízummal, illetve menekültstátusszal.

A konfliktus eszkalálódása esetén tömegek indulhatnak meg a török–iráni határ felé. Már a 2003-ban indult iraki háború, majd a 2011 és 2024 közötti szíriai polgárháború is tartós bizonytalanságot okozott a térségben.

A közel-keleti konfliktus legrosszabb forgatókönyve szerint hamarosan akár egymillió menekült is érkezhet Irán felől, köztük jelentős számban afgán és pakisztáni állampolgárok, akiket a perzsa országban a kitoloncolás veszélye fenyeget.

A Displaced International nevű jogvédő szervezet 2026 januári adatai alapján több mint négymillió afgánt fenyegethet kiutasítás, ami tovább növelheti a térségre nehezedő migrációs nyomást. A töröl kormány a helyzet kezelésére ideiglenes menekülttáborokat hozna létre a határ térségében, valamint az illegális határátlépések visszaszorítására egy védőövezetet is kialakítana.

A mintegy 560 kilométeres török–iráni határ régóta a térség egyik legjelentősebb illegális migrációs útvonala, amelyen keresztül sokan próbálnak Európa irányába továbbhaladni.

Törökország az elmúlt évtizedben jelentős beruházásokat hajtott végre a határvédelem megerősítésére, köztük falakat és kerítéseket emeltek, megfigyelőrendszereket telepítettek, és fokozott katonai, valamint rendőri jelenlétet biztosítottak a térségben.

A török külügyminisztérium nemrég egy zárt parlamenti tájékoztatón ismertette a több lépcsőből álló vészforgatókönyveket, kiemelve, hogy céljuk a korábbi menekültválság tapasztalatainak figyelembevételével elkerülni egy hasonló helyzet kialakulását.

Az iráni konfliktus következő hónapjai így rendkívül meghatározóak lehetnek. Amennyiben a konfliktus tovább terjed, annak következményeit nemcsak Törökország, hanem Európa egésze is megérezheti.

A hirado.hu nyomán

Nyitókép: illusztráció, Karnok Csaba / Délmagyarország