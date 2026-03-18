Ismét Savo Minicet választották a boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnökének

Hat hónapon belül harmadszor választotta meg a boszniai Szerb Köztársaság parlamentje Savo Minicet miniszterelnöknek, a kormány összetétele változatlan maradt.

A politikus korábban kétszer is lemondott, mivel kinevezésének jogszerűségét vitatták. Először azért távozott, mert tavaly Milorad Dodik javaslatára választották kormányfővé, akit akkor már jogerős bírósági ítélet alapján eltávolítottak a Szerb Köztársaság elnöki tisztségéből. Dodikot egyévi börtönbüntetésre ítélték, mert nem hajtotta végre a nemzetközi főképviselő döntéseit. Minic annak hatására mondott le, hogy egyértelművé vált: jogi problémákat okozhat, hogy Dodik már tisztségétől megfosztott elnök javasolta őt. Ezután Ana Trisic Babic „ideiglenes elnök” újra őt bízta meg a kormányalakítással. Miután azonban a boszniai szerb alkotmány nem ismeri az ideiglenes elnök intézményét, ez a megbízatás is újabb jogi vitákhoz vezetett volna, így Savo Minic ezúttal is lemondott. Mindkét lemondás közvetlenül a bosznia-hercegovinai alkotmánybíróság várható döntése előtt történt.

A parlamenti képviselők kedd este 48 igen szavazattal, 7 ellenében és 8 tartózkodás mellett választották meg ismét Savo Minicet. A miniszterelnök új kormánya személyi összetételében megegyezik az előzővel.

A kormányfő újabb megválasztását követően úgy nyilatkozott: a lemondások „fontos politikai manővert” jelentettek, amelyek célja a kormány intézményi megerősítése volt. Hangsúlyozta, hogy folytatják az „intézményi küzdelmet„, és a kormány eddigi döntései legitimnek és érvényesnek tekinthetők.

Hozzátette: a szövetségi intézmények működését a boszniai Szerb Köztársaság intézményei elleni támadásként értékeli, és bírálta Christian Schmidt nemzetközi főképviselő kinevezését.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a kormány elleni bírálatok célja az volt, hogy megnehezítsék a munkát és lelassítsák a jelentős infrastrukturális beruházásokat. Kiemelte, hogy a stratégiai célkitűzések nem változnak.

