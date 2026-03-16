Áprilisban érkezik a Michael Jacksonról szóló mozifilm és annak zenei albuma – jelentette be hétfőn a Sony Music.

A Michael című életrajzi film hivatalos kísérőalbuma Michael: Songs from the Motion Picture címmel fog megjelenni. A film április 23-tól érhető el a magyarországi mozikban, a lemez április 24-én kerül piacra.

A zenei anyag a filmben elhangzó 13 dalt vonultatja fel, a Jackson 5-os időszaktól egészen Michael Jackson listavezető szólósikereiig, mint az Off the Wall és a Thriller.

Az anyag olyan slágereket tartalmaz, mint a Billie Jean, a Don’t Stop ’til You Get Enough vagy a Human Nature. A filmzene többféle formátumban jelenik meg, a dupla LP több színváltozatban is kapható lesz, köztük különféle exkluzív kiadásokkal.

A Michael című mozifilm a világ egyik legbefolyásosabb művészének életét és örökségét viszi vászonra. A film a zene világán túl betekintést nyújt Michael Jackson életébe, nyomon követve útját attól a pillanattól kezdve, amikor a Jackson 5 frontembereként felfedezték rendkívüli tehetségét.

A film bepillantást enged a kulisszák mögötti mindennapokba, valamint Michael Jackson korai szólókarrierjének fellépéseibe.

Az alkotásban Michael Jacksont unokaöccse, Jaafar Jackson alakítja, emellett Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, Miles Teller és Colman Domingo játssza a főbb szerepeket. A filmet Antoine Fuqua rendezte, a forgatókönyvet a háromszoros Oscar-jelölt John Logan írta, a producer Graham King, John Branca és John McClain volt.

