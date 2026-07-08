A NATO 70 milliárd eurós katonai támogatást ígért Ukrajnának 2026-ra

A NATO tagállamai vállalták, hogy 2026-ban 70 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtanak Ukrajnának, és 2027-ben is legalább ekkora mértékű segítséget biztosítanak. A kötelezettségvállalást az ankarai NATO-csúcstalálkozó zárónyilatkozatában rögzítették.

A dokumentum szerint a szövetségesek továbbra is egységesen támogatják Ukrajnát, a katonai segítség jelentős részét pedig jelenleg az európai NATO-tagállamok és Kanada biztosítják két- és többoldalú együttműködések keretében. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a támogatásnak kiszámíthatónak, méltányosnak és hosszú távon fenntarthatónak kell lennie.

A zárónyilatkozat üdvözli az Európai Unió többéves ukrajnai finanszírozási programját is, amely kiegészíti a katonai támogatásokat.

A NATO-döntést követően Norvégia további 3 milliárd norvég koronát (mintegy 280 millió dollárt) ajánlott fel Ukrajna légvédelmének megerősítésére, többek között Patriot rakéták beszerzésére. Emellett Csehország is jelezte, hogy csatlakozik a PURL program finanszírozásához, amely amerikai fegyverek beszerzését támogatja az ukrán fegyveres erők számára.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

Nyitókép: nato.int

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